شكرا لمتابعة خبر عن إنجاز 53% من طريق جدة – مكة المباشر الجديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت إمارة مكة المكرمة أن نسبة الإنجاز في أعمال تنفيذ الطريق الذي يربط جدة بالعاصمة المقدسة، بلغت 52.7%.

ويذكر أن طريق جدة – مكة المباشر يمتد على طول 72 كلم، ويتكون من أربعة مسارات، ويقطع المسافة بين جدة ومكة خلال 35 دقيقة فقط.

كما يخدم الطريق الجديد الأحياء الواقعة شمال وشرق جدة وقاصدي ملعب الجوهرة ومطار الملك عبدالعزيز الدولي، ويساهم في تسهيل حركة وصول الحجاج والمعتمرين إلى المسجد الحرام.