شكرا لمتابعة خبر عن إنجاز 53% من طريق جدة – مكة المباشر الجديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أعلنت إمارة مكة المكرمة أن نسبة الإنجاز في أعمال تنفيذ الطريق الذي يربط جدة بالعاصمة المقدسة، بلغت 52.7%.
ويذكر أن طريق جدة – مكة المباشر يمتد على طول 72 كلم، ويتكون من أربعة مسارات، ويقطع المسافة بين جدة ومكة خلال 35 دقيقة فقط.
كما يخدم الطريق الجديد الأحياء الواقعة شمال وشرق جدة وقاصدي ملعب الجوهرة ومطار الملك عبدالعزيز الدولي، ويساهم في تسهيل حركة وصول الحجاج والمعتمرين إلى المسجد الحرام.
كانت هذه تفاصيل خبر إنجاز 53% من طريق جدة – مكة المباشر الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.