بالصور.. «التجارة» تثير الجدل بـ «تغريدات غامضة»

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الرياض - علي القحطاني - نشرت وزارة التجارة والاستثمار، تغريدات مصورة أثارت تساؤلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تكهن البعض أنها الوزارة ستطلق حملة تسويقية جديدة. وحملت التغريدات المصورة صوراً لمنتجات وإعلانات تحمل مسميات باللغة العربية وترجمتها باللغة الإنجليزية. وكانت الوزارة تميزت بحملاتها التسويقية الإبداعية والتي تأتي من خارج الصندوق للتعريف بخدماتها. Advertisements

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