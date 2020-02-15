شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تلاوة قرآنية مؤثرة لقائد مجمع تعليمي تولى مهام معلم مريض بجازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - وثق مقطع فيديو موقف إنساني نبيل لقائد مجمع تعليمي بمنطقة جازان تولى مهام معلم القرآن الكريم بدلاً عنه عندما ألمً بع عارض صحي .
وفي التفاصيل ، فقد شعر المعلم بأحد فصول المرحلة الثانوية ببعض المتاعب والصعوبة في التلاوة ، ليطلب منه قائد المجمع التعليمي الراحة ، ويقوم بتعليم الطلاب بصوت خاشع أثر في وجدان الجميع .
وأشادات قيادات بوزارة التعليم بموقف قائد المجمع الذي تبارى في التعاون مع الطاقم التعليمي بالمدرسة وضرب خير مثال في الإجتهاد ومراعاة المعلمين ، كما حقق إشادة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي .
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