بالفيديو.. طريقة حل مشكلات حساب المواطن عبر خدمة «صوتك مسموع»

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الرياض - علي القحطاني - كشف برنامج حساب المواطن طريقة الإستفادة من خدمة ” صوتك مسموع ” لحل مشاكل المستفيدين وتوصيل إقتراحاتهم وآرائهم .
وأوضح حساب المواطن الطريقة المطلوبة عبر إتباع الخطوات التالية :
1- تسجيل البيانات إلكترونياً عبر صفحة “صوتك مسموع ” .
2- تسجيل اسم المستفيد كاملاً في أيقونة ” الإسم ” .
3- كتابة رقم جوال المستفيد في أيقونة “جوال ” .
4- تسجيل الهوية الوطنية في الأيقونة المخصصة لها ، وتسجيل السن في أيقونة “تاريخ الميلاد بالهجري ” .
ويجب عند تسجيل المشكلة شرحها في أيقونة ” نوع المشكلة ” ، ويتم طرح الإستفسارات في “شرح الطلب ” ، ورفع الطلب عبر أيقونة “أرسل ” .
وسيتم التواصل هاتفياً عبر فريق الدعم بالبرنامج ، كما يتم متابعة حالة الطلب عبر صفحة خدمة ” صوتك مسموع ” للرد على استفسار المستفيد .
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