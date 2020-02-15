شكرا لمتابعة خبر عن شروط قبول الطلاب العائدين من الصين بمدارس المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت وزارة التعليم، اليوم السبت، عن شروط قبول الطلاب والطالبات القادمين من الصين، أو الدول التي ظهر بها فيروس كورونا المستجد؛ حيث يجب وجود موافقة خطية من إدارة التعليم مرفق بها نموذج لحالة الطالب الصحية من إدارة الصحة العامة التابع لها.

وأكدت الوزارة، في تعميم لها، على التأكيد على قائد المدرسة بعدم قبول أي طالب عائد (بنين/ بنات) من الصين أو الدول التي ظهر بها الفيروس، إلا بعد موافقة خطية من إدارة التعليم مرفقٍ به نموذج الإفادة بحالة الطالب من إدارة الصحة العامة في المحافظة.

وفي السياق نفسه، تقوم إدارة الاختبارات والقبول في إدارة التعليم؛ بإحالة الطلاب القادمين من الصين أو الدول التي ظهر بها الفيروس الراغبين في الالتحاق بإحدى مدارس التعليم الحكومية أو الأهلية أو الأجنبية، إلى إدارة الصحة العامة في مديرية الشؤون الصحية بوزارة الصحة بالمنطقة/ المحافظة، ومتابعة الإجراءات الطبية المتخذة.

وتتولى إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، متابعة التأكّد من إجراءات الفحص والتواصل مع أولياء أمور الطلاب؛ لإجراء الفحص اللازم وتعبئة النموذج الخاص بذلك، والمتعلق بقبول الطلاب في المدارس، وإرسال النموذج إلى وزارة التعليم؛ فيما تواصل إدارة الاختبارات والقبول مع ولي أمر الطالب لإلحاقه بإحدى المدارس، حسب الشروط والضوابط.