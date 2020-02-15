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عدن - ياسمين التهامي - استطاع ضابط روسي أن يحفر لحظة تقدمه لخطبة حبيبته في ذاكرتها وزملائه ، بعدما تعاون معهم في عمل مناورة عسكرية بالدبابات على شكل قلب ومن ثم قام بالجلوس على ركبته طالباً يدها بطريقة مبتكرة في عالم الرومانسية .

والمثير للدهشة أن وزارة الدفاع الروسية قامت بنشر مقطع الفيديو مشجعة الضابط على فكرته الجديدة والتي تزامنت مع إحتفالات عيد الحب .

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أغرب خطوبة في العالم.. رجل يطلب الزواج من فتاة بـ 16 دبابة حربية!.. شاهد



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وقام الجندي دينيس كازانتسيف بإصطحاب صديقته ألكسندرا كوبتوفا وسط الدبابات وعيناها مغمضتين، ثم نزل كازانتسيف على ركبته ممسكا باقة من الورود الحمراء، قائلا: “نحن معا منذ مدة طويلة جدا. لقد تجاوزنا عامل الوقت والمسافات. تزوجيني .

!”

وعلقت خطيبته كوبتوفا قائلة : “أنا لا أفهم ما يجري” “لم أكن أتوقع هذا أبدا .

وحظيت الفكرة على إعجاب المجتمع الروسي وسط حالة من التنافس والتسابق على تقديم الأفكار المبتكرة في التعبير عن مشاعرهم لشركاء حياتهم .

استطاع ضابط روسي أن يحفر لحظة تقدمه لخطبة حبيبته في ذاكرتها وزملائه ، بعدما تعاون معهم في عمل مناورة عسكرية بالدبابات على شكل قلب ومن ثم قام بالجلوس على ركبته طالباً يدها بطريقة مبتكرة في عالم الرومانسية .

والمثير للدهشة أن وزارة الدفاع الروسية قامت بنشر مقطع الفيديو مشجعة الضابط على فكرته الجديدة والتي تزامنت مع إحتفالات عيد الحب .

وقام الجندي دينيس كازانتسيف بإصطحاب صديقته ألكسندرا كوبتوفا وسط الدبابات وعيناها مغمضتين، ثم نزل كازانتسيف على ركبته ممسكا باقة من الورود الحمراء، قائلا: “نحن معا منذ مدة طويلة جدا. لقد تجاوزنا عامل الوقت والمسافات. تزوجيني .

!”

وعلقت خطيبته كوبتوفا قائلة : “أنا لا أفهم ما يجري” “لم أكن أتوقع هذا أبدا .

وحظيت الفكرة على إعجاب المجتمع الروسي وسط حالة من التنافس والتسابق على تقديم الأفكار المبتكرة في التعبير عن مشاعرهم لشركاء حياتهم .