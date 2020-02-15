شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور جديد للفنان اليمني الكبير احمد السيندار.. شاهد ماذا يفعل؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه الفنان اليمني الكبير “احمد السيندار” .

ويظهر الفنان القدير السيندار في الفيديو وهو يرقص باستمتاع على احد اغانية التي اذاعتها احد القنوات اليمنية على التلفزيون بعد غياب طويل عن الظهور العام وعن الساحة الفنية التي اثراها باعماله القيمة .

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وكان قد تعهد وزير الثقافة مروان دماج بالعمل على حل مشكلة الصفة الدبلوماسية والإقامة لفنان اليمن الكبير احمد السنيدار في مصر بما يليق به وبمكانته وتاريخه الفني.

ويعتبر أحمد السنيدار.. من مشاهير الغناء اليمني، جمع بين الغناء والتلحين، وكان له دور بارز في إحياء وتطوير التراث الغنائي اليمني القديم واللون الصنعاني على وجه الخصوص المعروف بثرائه وصعوبته.

وكان من أوئل الفنانين اليمنيين الذين تغنوا بالوحدة اليمنية كحلم كل يمني قبل أن تتحقق عام 1990، مثل أنشودة «كالقذيفة» و«رددي أيتها الدنيا نشيدي»، ومن أبرز أغنياته سواء باللهجة العامية أو الفصحى «كم لي مراعي لك» و«حبيبي ما أحلاه» و«أسف عليه» و«إذا قيس حب» و«هو الحب فاسلم بالحشى» و«ما أجمل الصبح في ريف اليمن» و«يا جانيات العناقيد» و«الحب أعياني» و«يا طبيب الهوى» و«طاب السمر» و«قولوا للي غواني» و«الأرض والفلاح» و«حبيبي ما أحلاه» و«عن ساكني صنعاء» و«كتابك يا حبيب» و«حبيبي ظلمني».

ونال العديد من الأوسمة وشهادات التقدير، وتم تكريمه من العديد من المؤسسات الثقافية اليمنية والعربية، وعين مستشاراً ثقافياً في سفارة اليمن بالقاهرة، وأسس المركز الثقافي اليمني بالقاهرة والذي ساهم بشكل فاعل في إبراز الفن اليمني الغنائي والإنشادي، من خلال تنظيمه لمشاركات اليمن في العديد من الفعاليات الفنية بمصر.