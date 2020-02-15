تمكنت دوريات أمن الطرق بمركز الزهر بمحافظة وادي الدواسر، من القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر بحوزته 479 قارورة خمر مستوردة محملة داخل مركبته بعد أن رفض التوقف لرجال الأمن.
وفي التفاصيل، كشفت مصادر أمنية أنه تم الاشتباه بمركبة “يوكن ” خلال تمركز دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الزاهر في محافظة وادي الدواسر، ورفض قائدها التوقف ، فتم التعامل معه وغيقاف المركبة بالقوة الجبرية.
فيما عثرت الدورية الأمنية بداخل المركبة على 479 زجاجة مسكر مستورد بعد تفتيشها، و تم تسجيل محضر ضبط بالواقعة، وإحالة المواطن والمركبة مع المضبوطات للجهات المختصة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمن الطرق يشتبه بمركبة يوكن في وادي الدواسر وقائدها يحاول الفرار.. وعند إيقافها بالقوة وتفتيشها كانت المفاجأة-صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.