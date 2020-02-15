أمن الطرق يشتبه بمركبة يوكن في وادي الدواسر وقائدها يحاول الفرار.. وعند إيقافها بالقوة وتفتيشها كانت المفاجأة-صورة

تمكنت دوريات أمن الطرق بمركز الزهر بمحافظة وادي الدواسر، من القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر بحوزته 479 قارورة خمر مستوردة محملة داخل مركبته بعد أن رفض التوقف لرجال الأمن.

وفي التفاصيل، كشفت مصادر أمنية أنه تم الاشتباه بمركبة “يوكن ” خلال تمركز دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الزاهر في محافظة وادي الدواسر، ورفض قائدها التوقف ، فتم التعامل معه وغيقاف المركبة بالقوة الجبرية.

فيما عثرت الدورية الأمنية بداخل المركبة على 479 زجاجة مسكر مستورد بعد تفتيشها، و تم تسجيل محضر ضبط بالواقعة، وإحالة المواطن والمركبة مع المضبوطات للجهات المختصة.