والد موسى الخنيزي المختطف قبل 20 عاما يكشف سبب تأخره عن استلام ابنه.. ويعلق على إمكانية براءة المتهمة

علق والد الشاب موسى الخنيزي المختطف منذ 20 عاما بعد ولادته في مستشفى بالدمام على سبب تأخر عودته من الخارج لاستلام ابنه الذي ما زال رهن السلطات المختصة.

وحسب “المدينة” قال والد موسى : “أن تأخر الرحلات كانت سبب تأخره في القدوم “. وأبدى استغرابه مما ذكره المحامي ومن الثقة التي يتحدث بها عن براءة موكلته فلا يعفيها من المساءلة كونها تحفظت على طفلين بدون هوية لمدة ٢٠سنة ناهيك على أنه ومع فرضية أنها ليست الخاطفة وأنها وجدتهم في قارعة الطريق -كما تدعي- فهذا لا يبرئ ساحتها لأنها لم تبلغ السلطات الحكومية ولا يمكن أن نقبل عذرها بجهلها بالأنظمة فنحن نعيش في مدينة وليست قرية.

وتابع: هناك تساؤلات كثيرة تنفي حجتها بالجهل كيف عاشوا طيلة ٢٠سنة وكيف تلقوا العلاج والتطعيمات بدون هوية وغيرها من إجراءات رسمية تتطلبها الحياة وكلها كانت ممكن أن تقودها إلى أنه من الضروري تصحيح وضع الولدين لكنها لم تفعل وهذا يؤكد أن وراءها سرًا. مضيفا لا أريد أن استطرد أكثر لكن في جعبتي الكثير ولن أتوقف حتى أعرف الحقيقة

وأشار إلى أن مستشفى الولادة بالدمام من ٢٠عامًا كان فيه كاميرات لكن ليست بالتطور الذي تشهده كاميرات المراقبه اليوم، وعندما أروني الكاميرات بعد حادثة الاختطاف اتضح أن السيدة التي خطفت ابني موسى كانت تتردد على قسم الأطفال المواليد وتم رصدها قبل حادثة الاختطاف وهذا يوضح أنها أرادت طفلا بمواصفات معينة وهذا كشفته الكاميرات قبل خطفه يوم الحادث.