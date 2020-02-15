أكد المتخصص في الطقس والمناخ عضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة خلال الـ “36” ساعة المقبلة من مساء اليوم السبت إلى يوم غد الأحد.
وأضاف الحصيني في تغريدة له على تويتر: الأمطار متوقعة على “أجزاءٍ” من مناطق: تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنوّرة وحائل والباحة وعسير وجازان، خاصة المرتفعات، وغرب القصيم مع رياح مثيرة للغبار.
كانت هذه تفاصيل خبر أمطار على 9 مناطق.. الحصيني يكشف تفاصيل الـ 36 ساعة المقبلة بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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