كشف محمد الخنيزي شقيق أحد الطفلين المختطفين قبل 20 عاماً بالدمام، تفاصيل جديدة حول عملية الاختطاف من مستشفى الولادة والأطفال بالدمام.
وأوضح الخنيزي بحسب صحيفة اليوم ، أن شقيقه موسى اختطف بعد 3 ساعات من ولادته، حيث أخذت الخاطفة الطفل من والدته بغرض غسل رأسه، مبيناً أن المستشفى حينها كان قد أخذ توقيع والدته على مستند بأن الطفل تحت مسؤوليتها .
وأضاف أنه بعد دقائق فقط من أخذ الخاطفة للطفل جاءت ممرضة باحثة عن الطفل، مشيراً إلى أنهم رفعوا قضية على الشؤون الصحية في ذلك الوقت، غير أنه لم يصدر أي حكم حتى الآن.
ولفت إلى أنه بعد الرجوع لكاميرات المراقبة في ذلك الوقت وجد أن الخاطفة كانت قد ترددت على المستشفى قبل ثلاثة أيام من الحادثة، وكانت هناك سيارة تنتظرها في الخارج.
وكانت شرطة المنطقة الشرقية قد ألقت القبض على امرأة اختطفت طفلين قبل 20 عاماً، وذلك بعد الاشتباه بالمعلومات التي تقدمت بها لاستخراج هويات وطنية لمواطنَين اثنين.
كانت هذه تفاصيل خبر شقيق أحد المختطفين قبل 20 عاماً بالدمام يكشف عن الحيلة التي قامت بها الخاطفة لإقناعهم بأخذ الطفل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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