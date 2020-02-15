بالفيديو.. حساب المواطن يوضح آلية حل مشكلات المستفيدين بخدمة «صوتك مسموع»

أوضح برنامج حساب المواطن، آلية التواصل مع خدمة «صوتك مسموع»؛ لحل مشكلات المستفيدين والتواصل معهم عبر فريق الدعم القائم على الخدمة.

ونشر حساب المواطن عبر «تويتر»، مقطع فيديو يوضح طريقة الاستفادة من الخدمة عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج، والدخول لصفحة «صوتك مسموع»، مع الالتزام بتدوين المعلومات المطلوبة في الأيقونات المحددة لها.

كيف تسجل البيانات في خدمة صوتك مسموع؟

ووفق «حساب المواطن»، يسجل المستفيد البيانات –إلكترونيًّا- عبر صفحة «صوتك مسموع»، بكتابة المشكلة المطلوب حلها في أيقونة «الموضوع»، وتسجيل الاسم كاملًا في أيقونة «الاسم»، ويلي ذلك كتابة رقم جوال المستفيد في أيقونة «الجوال».

ووفق «حساب المواطن»، يواصل المستفيد تسجيل بياناته بكتابة رقم هويته الوطنية في أيقونة «رقم الهوية»، وتسجيل سنه عبر أيقونة «تاريخ الميلاد بالهجري»، بـ«اليوم– الشهر– السنة».

طريقة شرح المشكلة المطلوب حلها

وبحسب البرنامج، يشرح المستفيد مشكلته الخاصة به، في أيقونة «نوع المشكلة»، ويعرض جميع الاستفسارات والتساؤلات التي يرد ردودًا بشأنها، عبر أيقونة «شرح الطلب»، ويرفع الطب إلكترونيًّا عبر أيقونة «أرسل».

هل يضمن المستفيد الوصول إلى حل؟

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وأضاف «حساب المواطن»، يتلقى المستفيد بعد ذلك رسالة عبر هاتفه الجوال برقم الطلب الذي قدمه إلكترونيًّا، ويبدأ التواصل هاتفيًّا معه عبر فريق الدعم في البرنامج، كما يمكن متابعة حالة الطلب عبر صفحة خدمة «صوتك مسموع»، من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وتهدف خدمة «صوتك مسموع» إلى رفع كفاءة التواصل مع المستفيدين والتواصل المباشر معهم من قبل القائمين على الخدمة.

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