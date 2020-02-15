الحصيني يتوقع هطول أمطار بعدد من المناطق خلال 36 ساعة

توقّع عبدالعزيز الحصيني الباحث في الطقس عضو لجنة «تسميات»، اليوم السبت، هطول أمطار متفاوتة بعدة مناطق في المملكة خلال 36 ساعة قادمة.

وأضاف الحصيني، عبر «تويتر»، أن الأمطار المتوقعة ستتراوح شدتها من مكان إلى آخر ما بين خفيفة إلى متوسطة، خلال الـ36 ساعة القادمة من مساء اليوم السبت الى يوم غدًا الأحد.

وأوضح الحصيني، أن الأمطار المتفاوتة ستشمل، أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة وحائل ومكة والباحة وعسير وجازان خاصة المرتفعات وغرب القصيم مع رياح مثيرة للغبار، في تلك المناطق.

واليوم السبت، نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلى تعرض مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، جازان، حائل، الرياض، المدينة المنورة، لتكوّن سحب رعدية ورياح مثيرة للأتربة؛ تؤدّي لتدنّ بمدى الرؤية الأفقية، وخاصة في المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وتوقّعت الهيئة، امتداد تأثير تلك الحالة الجوية في منطقتي الجوف، والحدود الشمالية، بدءًا من الساعة الرابعة مساء اليوم السبت وحتى الرابعة عصر غد الأحد، باستمرار تكون السحب الرعدية الممطرة، والمصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار.

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