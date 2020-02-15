الأرصاد: استمرار السحب الرعدية والرياح المثيرة للأتربة اليوم في 9 مناطق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، إلى تعرض تسع مناطق بالمملكة لتكوّن سحب رعدية ورياح مثيرة للأتربة؛ تؤدّي لتدنّ بمدى الرؤية الأفقية، وخاصة في المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وتوقّعت -خلال بيان أوردته عبر موقعها الإلكتروني- تعرّض منطقة عسير «أبها- أحد رفيدة- الحرجة- النماص- بلقرن- تنومة- خميس مشيط- سراة عبيدة- ظهران الجنوب– محايل»، لسحب رعدية ممطرة ورياح سطحية نشطة؛ تؤدّي لتدنّ بمدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة السابعة مساءً.

ووفق بيان الهيئة، تشهد منطقة الباحة «الباحة- العقيق- بلجرشي- فرعة غامد الزناد– قلوة»، سحب رعدية ممطرة ورياح سطحية نشطة تؤدّي لتدنّ بمدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة السابعة مساءً.

أمّا منطقة مكة المكرمة «أضم- الطائف- العرضيات- ميسان»، فتشهد سحبًا رعدية ممطرة ورياحًا سطحية نشطة تؤدّي لتدنّ بمدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً.

وبحسب «الأرصاد» تتعرض منطقة جازان «الدائر- الدرب- الطوال- بيش- جازان- فرسان»، يستمرّ تكون السحب الرعدية الممطرة والرياح، التي تؤدّي لتدنّ بمدى الرؤية الأفقية خلال الحالة الجوية التي بدأت الساعة السادسة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

بينما تتعرض منطقة حائل «الحائط- السليمي- الشملي- الشنان- الغزالة- بقعاء- حائل- سميراء- موقق»، لرياح سطحية نشطة تؤدّي لتدنّ بمدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءً.

كما تشهد منطقة الرياض «الدوادمي– عفيف»، رياحًا سطحية نشطة تؤدّي لتدنّ بمدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءً.

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بينما تتعرض منطقة المدينة المنورة «الحناكية- العلا- العيص- المدينة المنورة- المهد- بدر- خيبر- وادي الفرع- ينبع» لرياح سطحية نشطة تؤدّي لتدنّ بمدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءً.

وأضافت «الأرصاد»، أن منطقة الجوف «القريات- دومة الجندل- سكاكا- طبرجل»، تشهد سحبًا رعدية ممطرة ورياحًا سطحية نشطة، تؤدي لتدنّ بمدى الرؤية الأفقية خلال الحالة الجوية، التي بدأت الساعة الرابعة صباحًا، وتستمرّ حتى الساعة الرابعة عصر غد الأحد.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية «العويقيلة- طريف- عرعر»، سحبًا رعدية ممطرة ورياحًا سطحية نشطة تؤدّي لتدنّ بمدى الرؤية الأفقية خلال الحالة الجوية التي بدأت الساعة الرابعة صباحًا وتستمر حتى الساعة الرابعة غدًا الأحد.

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