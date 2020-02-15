القيادة تهنئ رئيس ليتوانيا بمناسبة ذكرى الاستقلال

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم السبت، برقية تهنئة إلى الرئيس «جيتاناس ناوسيدا» رئيس جمهورية ليتوانيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لرئيس ليتوانيا، ولحكومة وشعب جمهورية ليتوانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية ليتوانيا، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية ليتوانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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يذكر أن ليتوانيا هي إحدى جمهوريات البلطيق، كما أنها عضو في الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي، أعلنت استقلالها في 11 مارس 1990، لتصبح أولى الجمهوريات السوفيتية السابقة التي تعلن استقلالها.

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