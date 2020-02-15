شاهد.. مفقود أم الجماجم يروي تفاصيل 3 أيام في الصحراء

أوضح «أبو غانم»، مفقود أم الجماجم الذي تمَّ العثور عليه وإنقاذه بعد اختفائه في الصحراء وانقطاع الاتصالات معه، أنَّه بقي ثلاثة أيام دون أن يتحرك من مكانه حتى تمَّ العثور عليه بواسطة طائرة شراعية.

وروى «أبو غانم»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يا هلا» المذاع على «روتانا خليجية»، تفاصيل الواقعة، قائلًا، إنَّه خرج من منزله يوم الأحد الماضي، لكن مركبته ذات الدفع الرباعي غرزت في الرمال.

وأضاف أنه لم يتحرَّك من مكان توقف سيارته، موضحًا أنه لم يكن يعرف إلى أين يذهب ولم يكن معه سوى القليل من الخبز والماء والتمر.

من جانبه، بيَّن المتحدث باسم فريق (إنجاد) للبحث والإنقاذ التطوعي، علي العليقي، تفاصيل العثور على مفقود أم الجماجم وإنقاذه من الموت.

وقال «العليقي»: إنَّ أبو غانم اتصل بأسرته وأخبرهم بأنَّه «مغرز»، ولكنَّه لم يستطع وصف المكان المتواجد به بشكل دقيق.

وأضاف أنَّ المكان الذي فقد فيه أبو غانم يتميز بمعالمه الطبيعية الصعبة؛ حيث إنه مكان رملي.

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وأشار العليقي إلى أنَّ أكثر ما يتسبب في فقدان الشخص بالصحراء هو الاعتماد كليًّا على التقنية الحديثة؛ فقد تتعطل السيارة أو الـ«جي بي إس»، ناصحًا بعدم عبور الصحراء وحيدًا إلّا في منطقة معروفة للشخص.

وكان أبو غانم يقود مركبة لاند كروزر بيضاء موديل 2003، ويبلغ من العمر 60 سنة، وكان على اتصال مع أهله حتى انقطع الإرسال.

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بالفيديو.. لحظة العثور على مفقود أم الجماجم