الشيخ «علي ملا» يوضّح سبب عدم استكماله أذان العشاء بالحرم المكي

أكد مؤذن الحرم المكي الشيخ «علي ملا»، أن عدم استكماله أذان العشاء بالحرم المكي، كان بسبب عارض صحي؛ أدى لاختباس صوته، مؤكدًا أنه يتمتع الآن بصحة جيدة.
وتداول مغردون مقطعًا للشيخ «علي ملا» وهو يؤدي الأذان، بينما ظهر الإجهاد والضعف على صوته، ليستكمل الأذان الشيخ «هاشم السقاف».
وروى مؤذن الحرم المكي، تفاصيل الواقعة موضحًا أنه تعرض -الخميس- لموجة برد تأثر بها صوته فقط أثناء الأذان لصلاة العشاء.
وأكد الشيخ «علي ملا» أنه يتمتع حاليًا بصحة جيدة، وأنه يؤدي الأذان بالحرم المكي بشكل معتاد، وذلك وفق تقرير بثته قناة الإخبارية.
ويعد الشيخ «علي ملا» من أشهر المؤذنين المعاصرين في الحرم المكي، حيث التحق رسميًّا للعمل كمؤذن عام 1975م.
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