حادث سير لحافلة نقل جماعي ونقل 15 مصابا لمستشفيات الرياض

صرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل، أن غرفة العمليات تلقت بلاغا من أحد المواطنين عند الساعة 11:24 صباح اليوم، بوجود حادث سير، وتم توجيه فرق التدخل السريع وفرق العنايات بالإضافة للقيادات الميدانية للموقع حيث وصلت أول فرقة خلال 9 دقائق من ورود البلاغ.

وأوضح الجلالجل، أن الفرق الإسعافية نقلت 15 حالة بينها 3 حالات حرجة من أصل 18 حالة، جراء حادث انقلاب حافلة نقل جماعي وقع في حي ديراب جنوب الرياض على الطريق الدائري الجنوبي، بمشاركة أكثر من 10 فرقة إسعافية وعنايات وقيادة صباح اليوم السبت.

وأشار الجلاجل أنه تم تقديم الخدمات الإسعافية للمصابين في موقع الحادث وتجهيزهم لنقلهم حيث تم نقل جميع المصابين منهم 3 حالات حرجة وحالة متوسطة و14 حالة طفيفة لعدة مستشفيات على حسب الحالة وهي مستشفى الملك سلمان ومستشفى الإيمان ومدنية الملك سعود الطبية ومستشفى عبدالرحمن الفيصل، فيما تم علاج 3 حالات في الموقع حيث أنها لا تستدعي النقل الإسعافي.