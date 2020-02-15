وأوضح الجلالجل، أن الفرق الإسعافية نقلت 15 حالة بينها 3 حالات حرجة من أصل 18 حالة، جراء حادث انقلاب حافلة نقل جماعي وقع في حي ديراب جنوب الرياض على الطريق الدائري الجنوبي، بمشاركة أكثر من 10 فرقة إسعافية وعنايات وقيادة صباح اليوم السبت.
وأشار الجلاجل أنه تم تقديم الخدمات الإسعافية للمصابين في موقع الحادث وتجهيزهم لنقلهم حيث تم نقل جميع المصابين منهم 3 حالات حرجة وحالة متوسطة و14 حالة طفيفة لعدة مستشفيات على حسب الحالة وهي مستشفى الملك سلمان ومستشفى الإيمان ومدنية الملك سعود الطبية ومستشفى عبدالرحمن الفيصل، فيما تم علاج 3 حالات في الموقع حيث أنها لا تستدعي النقل الإسعافي.
كانت هذه تفاصيل خبر حادث سير لحافلة نقل جماعي ونقل 15 مصابا لمستشفيات الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.