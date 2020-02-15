السعودية اليوم / بلدية الدلم تبدأ حملة إزالة السيارات التالفة والمهملة



الدلم 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واس

باشرت الفرق الميدانية ببلدية محافظة الدلم أعمال حملة إزالة السيارات التالفة والمهملة ابتداءً من منطقة الصناعية بالمحافظة، أولى محطات الحملة، ومن المخطط أن تتوسع تدريجياً لتصل إلى مختلف أحياء المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الدلم المهندس سليمان بن عبدالله العايد، أن الحملة امتداد للجهود التي تبذلها الأمانة لتحسين المشهد الحضري في المنطقة، وتعزيز جودة الحياة، واستشعاراً لما تشكله السيارات التالفة والمهملة من خطر على السكان، وتشويهها للمشهد العام في المدن، مشيراً إلى أن البلدية ستعمل لتحقيق أهداف الحملة، والاستجابة للبلاغات، وتغطية المناطق المستهدفة بالحملة، مؤكداً على دعم أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف لمثل هذه الحملات التي تهدف على تحسين المشهد الحضري بالمدن.

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15:58ت م

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