السعودية اليوم / مدير تعليم جدة يدشن برنامج "ممارس القيادة المدرسية" بمشاركة ٣٤ إدارة تعليمية



جدة 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واس

يدشن المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي غدًا ، البرنامج التدريبي "ممارس القيادة المدرسية" الذي تستضيفه إدارة التدريب والابتعاث "بنين" بتعليم جدة بالتعاون مع المعهد الوطني للتدريب المهني ويستمر 5 أيام بمشاركة 64 مشرفاً تربوياً من مشرفي القيادة المدرسية في 34 إدارة تعليمية بالمملكة وذلك بمركز التدريب الرئيسي.

وأوضح مدير التدريب والابتعاث بتعليم جدة خالد النفيسة، أن البرنامج يأتي ضمن التعاون مع المعهد الوطني للتدريب المهني ويهدف إلى صناعة القادة التربويين والانتقال بهم من الأدوار التقليدية إلى الأدوار القيادية وتمكينهم من رسم الخطط والأهداف الاستراتيجية لمدارسهم وفق الخطط التربوية الحديثة التي تواكب تطورات أساليب الإدارة الحديثة مما يساهم في تجويد المخرجات التربوية لمدارس المملكة.

وأضاف النفيسة ،أن البرنامج يشتمل على عدد من المحاور ومنها التعريف بقيادة التغيير، وقيادة التخطيط، والمدرسة المتعلمة، وعمليات التعلم والتعليم، والشراكة المجتمعية، وجودة التعليم.

وعلى صعيد متصل يدشن المدير العام برنامج "المعلم الرقمي" الذي يستمر 3 أيام بمقر مركز التدريب الرئيسي، مستهدفاً 50 متدربًا من معلمي تعليم جدة.

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15:44ت م

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