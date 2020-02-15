السعودية اليوم / سمو أمير نجران يرأس مجلس المنطقة بمحافظة شرورة ويطلق المهرجان الشتوي غداً



نجران 21 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واس

يزور صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، غدًا محافظة شرورة، يلتقي فيها الأهالي والقادة العسكريين ومديري الجهات الحكومية والأهلية.

ويرأس سموه في مقر المحافظة دورة الانعقاد الأولى لمجلس المنطقة للعام المالي الجاري، لاستعراض الميزانيات المعتمدة للإدارات الحكومية، إضافةً إلى توصيات المجلس المحلي بالمحافظة.

ويفتتح الأمير جلوي بن عبدالعزيز مهرجان شرورة الشتوي، في نسخته الثانية، ويشهد انطلاق سباق الهجن، وسباق الصقور، ومعرض حياة الصحراء.

وفيما يدشّن سموه خلال زيارته جملة من المشاريع التنموية في قطاعات التعليم والصحة والبلديات، يسلّم عددًا من المستفيدين مفاتيح وحداتهم السكنية ضمن منتجات وزارة الإسكان.

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15:39ت م

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