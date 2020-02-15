السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يتفقد محافظة طريف .. غدًا



عرعر 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واس

يعتزم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية غدًا الأحد زيارة تفقدية لمحافظة طريف، يستهلها بجولة على مقر المحافظة وتدشين عدد من المشروعات التنموية.

وسيلتقي سموه خلال جولته بالمواطنين للاطلاع على الخدمات التي تقدمها مختلف الجهات الحكومية، والوقوف على سير العمل في تنفيذ المشروعات التنموية والتعدينية والسياحية بالمحافظة في إطار الاهتمام والرعاية والدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لكل ما من شأنه خدمة وراحة ورفاهية المواطن في هذا الوطن العزيز.

وتأتي هذه الزيارة استكمالاً للزيارات التفقدية ضمن حرص سموه للوقوف على احتياجات المحافظات والالتقاء بالمواطنين فيها والاستماع لمطالبهم.

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15:21ت م

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