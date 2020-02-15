السعودية اليوم / الدكتور العيسى يناقش مبادرات رابطة العالم الإسلامي مع عدد من المسؤولين الكرواتيين



زغرب 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واس

استقبلت فخامة الرئيسة كوليندا غرابر كيتاروفيتش رئيسة جمهورية كرواتيا في القصر الجمهوري معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى.

وجرى خلال الاستقبال استعراض فرص التعاون لتعزيز قيم التسامح والتعايش.

وأكد العيسى على رسالة الرابطة للمجتمع الإنساني نحو الالتزام بمبادئ السلام والتعايش ونبذ أشكال التطرف كافة، فيما ثمنت الرئيسة الكرواتية رسالة الرابطة وأعمالها حول العالم وخاصة مبادرتها في تعزيز الصداقة والتعاون بين الأمم والشعوب من أجل عالم أكثر تفاهماً وسلاماً ومجتمعات أكثر وئاماً واندماجاً.

وقد أبدت فخامتها موافقتها على رئاسة مركز التواصل الحضاري الذي أوصى به إعلان مؤتمر زغرب حول "الأخوة الإنسانية لتعزيز الأمن والسلام".

كما التقى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي دولة رئيس وزراء كرواتيا أندريه بلينكوفيتش في مقر رئاسة الوزراء، واستعرض معه مجالات العمل المشترك في إطار تنفيذ الخطط والمبادرات التي تطلقها الرابطة لترسيخ قيم الوئام الديني والوطني.

واجتمع العيسى مع دولة رئيس مجلس النواب الكرواتي غوردن ياندروكوفيتش، في مقر المجلس، وبحث معه مجالات التنسيق بين المجلس والرابطة في المهام ذات الاهتمام المشترك وخاصة فيما يتعلق بحقوق وواجبات الأقليات.

كما التقى معاليه بالأئمة العاملين في كرواتيا وبرئيس المركز الإسلامي الثقافي؛ وألقى كلمةً في المركز أثنى فيها على أوضاع المسلمين في كرواتيا، الذين يتمتعون بحقوق المواطنة كافة دون تمييز.

وفي الأبرشية الكرواتية، عقد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي اجتماعاً مع الأساقفة القائمين عليها واستعرض معهم مجالات التعاون المشترك.

واستجاب معاليه لدعوة عمدة زغرب ميلان بانديتش لزيارة بلدية العاصمة، الذي ثمّن جهود الرابطة في دعم السلام والتعايش حول العالم وتعميق العلاقات بين الأمم والشعوب.

// انتهى //

14:23ت م

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