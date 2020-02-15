السعودية اليوم / اختتام أسبوع التوعية بـ"التنمر" بتعليم عسير



أبها 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واس

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير أمس الأول فعاليات الأسبوع المكثف للتوعية بالتنمر والحد من العنف ،وذلك تحت شعار " معا ضد التنمر ".

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني، أن مدارس المنطقة نفذت عدداً من البرامج تعنى بتسليط الضوء على التنمر وسبل الوقاية منه، وكيفية التعامل مع ما قد يقع من حالات، من خلال ورش عمل ومحاضرات وإذاعات صباحية وملتقيات وتنفيذ خطة إعلامية مصاحبة فضلاً عن تفعيل الشراكة بين الإدارة وعدد من الجهات في هذا الخصوص.

وأشار إلى إدارتي التوجيه والإرشاد " بنين وبنات "، دعمتا المدارس خلال الأسبوع المنصرم لتنفيذ الخطة، بهدف خفض حالات التنمر بأشكاله المختلفة ومعرفة محدداته ومصادره ومظاهره، والتأكيد على ما تضمنته تعاليم الشريعة الإسلامية الداعية إلى حسن التعامل مع الآخرين، وتبصير الطلاب والطالبات والعاملين في المدرسة وأولياء الأمور بمفهوم التنمر وأسبابه ، وإكسابهم الأساليب التربوية " الوقائية "، إضافة إلى تزويد العاملين في التوجيه والإرشاد ووحدات الخدمات الإرشادية بأساليب التدخل المبكر، والعلاج ، وسُبل التعامل مع الحالات.

// انتهى //

13:58ت م

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