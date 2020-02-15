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2020-02-15 حريق يحتجز 9 أشخاص في عمارة سكنية بالرياض متابعات الخليج 365 - الرياض باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض إخماد حريق اندلع في أثاث بمدخل عمارة سكنية بحي العزيزية مكونة من ثلاثة أدوار. وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن الحريق تسبب في احتجاز 9 أشخاص تم إنقاذهم وهم بصحة جيدة ولله الحمد. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض إخماد حريق اندلع في أثاث بمدخل عمارة سكنية بحي العزيزية مكونة من ثلاثة أدوار. وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن الحريق تسبب في احتجاز 9 أشخاص تم إنقاذهم وهم بصحة جيدة ولله الحمد.

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