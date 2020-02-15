اخبار السعوديه

حقيقة إغلاق عدد من المدارس الأهلية في الأحساء

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم حقيقة إغلاق عدد من المدارس الأهلية في الأحساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-15

حقيقة إغلاق عدد من المدارس الأهلية في الأحساء

متابعات الخليج 365 - الأحساءنفت محافظة وأمانة وتعليم الإحساء في بيان مشترك ، اليوم السبت، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل ووسائل الإعلام المختلفة بشأن إغلاق مدارس أهلية في المحافظة. وأوضحت اللجنة المشتركة أنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام حول إغلاق 3 مدارس أهلية مخالفة للوائح والاشتراطات المهنية لمزاولة النشاط التعليمي في الأحساء، نوضح بأن الإغلاق جاء لمنشأتين تقدم خدمات تعليمية غير مرخصة وفي مباني مستأجرة ولعدم تطبيقها للاشتراطات النظامية نافية أن تكون تلك المنشآت مدارس أهلية.

تابعنا على c7cf246606.jpg تواصل معنا علىf98a4ef9d0.jpg

شارك الخبر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة إغلاق عدد من المدارس الأهلية في الأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا