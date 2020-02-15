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2020-02-15 حقيقة إغلاق عدد من المدارس الأهلية في الأحساء متابعات الخليج 365 - الأحساء نفت محافظة وأمانة وتعليم الإحساء في بيان مشترك ، اليوم السبت، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل ووسائل الإعلام المختلفة بشأن إغلاق مدارس أهلية في المحافظة. وأوضحت اللجنة المشتركة أنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام حول إغلاق 3 مدارس أهلية مخالفة للوائح والاشتراطات المهنية لمزاولة النشاط التعليمي في الأحساء، نوضح بأن الإغلاق جاء لمنشأتين تقدم خدمات تعليمية غير مرخصة وفي مباني مستأجرة ولعدم تطبيقها للاشتراطات النظامية نافية أن تكون تلك المنشآت مدارس أهلية. نفت محافظة وأمانة وتعليم الإحساء في بيان مشترك ، اليوم السبت، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل ووسائل الإعلام المختلفة بشأن إغلاق مدارس أهلية في المحافظة. وأوضحت اللجنة المشتركة أنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام حول إغلاق 3 مدارس أهلية مخالفة للوائح والاشتراطات المهنية لمزاولة النشاط التعليمي في الأحساء، نوضح بأن الإغلاق جاء لمنشأتين تقدم خدمات تعليمية غير مرخصة وفي مباني مستأجرة ولعدم تطبيقها للاشتراطات النظامية نافية أن تكون تلك المنشآت مدارس أهلية. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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