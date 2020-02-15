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وجّه أمير القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بحصر الاتفاقيات الموقعة بين القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة بالمنطقة ومتابعة تنفيذها وتطبيقها ونسبة تحقيق الإنجاز منها؛ خدمةً للمستفيدين من المواطنين والمواطنات.
وشدّد أمير منطقة القصيم على أهمية مراجعة ومتابعة تطبيق الاتفاقيات التي يتم توقيعها في المنطقة.
وقال: كل اتفاقية يتم توقيعها يجب أن تُرى بصمتها في المجتمع، وحث على أهمية متابعة تنفيذ الاتفاقيات التي يتم توقيعها بين كل القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة ليعود نفعها على خدمة المواطنين والمواطنات من أبناء المنطقة.
وأضاف: الاتفاقيات ليست صورية بقدر ما هي أحد الجوانب التي أتاحتها القيادة لتنمية أطر التعاون والتكاتف بين الجهات بما يعود على أبناء الوطن بمخرجات ذات نفع وفائدة ورفع لكفاءة الأداء.
أمير القصيم
15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441 03:49 PM
أكد أنها أوجدت في إطار رفع كفاءة الأداء بما يعود على التنمية والمواطنأمير القصيم: يجب حصر اتفاقات الجهات الحكومية والأهلية ورصد الإنجاز
وجّه أمير القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بحصر الاتفاقيات الموقعة بين القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة بالمنطقة ومتابعة تنفيذها وتطبيقها ونسبة تحقيق الإنجاز منها؛ خدمةً للمستفيدين من المواطنين والمواطنات.
وشدّد أمير منطقة القصيم على أهمية مراجعة ومتابعة تطبيق الاتفاقيات التي يتم توقيعها في المنطقة.
وقال: كل اتفاقية يتم توقيعها يجب أن تُرى بصمتها في المجتمع، وحث على أهمية متابعة تنفيذ الاتفاقيات التي يتم توقيعها بين كل القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة ليعود نفعها على خدمة المواطنين والمواطنات من أبناء المنطقة.
وأضاف: الاتفاقيات ليست صورية بقدر ما هي أحد الجوانب التي أتاحتها القيادة لتنمية أطر التعاون والتكاتف بين الجهات بما يعود على أبناء الوطن بمخرجات ذات نفع وفائدة ورفع لكفاءة الأداء.
، أمير القصيم: يجب حصر اتفاقات الجهات الحكومية والأهلية ورصد الإنجاز ،
المصدر : الخليج 365
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