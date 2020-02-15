، زوجان اشتريا ثمرة فلفل.. ثم اكتشفا "صدمة كبرى" داخلها ،

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أصاب الذهول زوجين كنديين خلال إعدادهما لوجبة عندما عثرا على مفاجأة غريبة في ثمرة فلفل خضراء كانا قد اشترياها من أحد متاجر البقالة.
فحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، عثر الزوجان نيكول غانيون وجيرارد بلاكبيرن، المقيمان في مدينة ساجويني بإقليم كيبيك على ضفدع أخضر حي داخل ثمرة من الفلفل، كانت بحسب كلامهما سليمة حين قاما بشرائها، ولا يوجد بها أي ثقوب.
وإذا كان من المعتاد العثور على حشرات صغيرة داخل بعض أنواع الخضار والفاكهة، إلا أن الأمر بدا غريباً للغاية أن يوجد كائن بحجم ضفدع حي داخل حبة فلفل، والأغرب من ذلك أن تلك الثمرة قشرتها سليمة، ولا توجد بها أي فتحات.
ونقل "سكاي نيوز عربية" عن الصحيفة: إن ذلك الضفدع الذي يُعتقد أنه من فصيلة ضفادع الشجر لم يُصب بأي أذى خلال تقطيع الزوجين لثمرة الفلفل بسكين المطبخ، قبل أن يسارعا بالثمرة إلى متجر البقالة، الذي أبلغ الهيئات المختصة في وزارة الزراعة بإقليم كيبيك.
وعلى الفور قام مختصون في الوكالة الكندية لفحص الأغذية بقتل وتشريح الضفدع في محاولة لفكّ خيوط اللغز، ومعرفة كيف انتهى المآل بحيوان برمائي داخل ثمرة رقيقة القشرة دون أن يكون بها حتى لو ثقب صغير، وهل هذا الحيوان جاء بالأساس من هندوراس مكان المنتج الأصلي، أم إنه كان بالأساس في كندا، حيث تعيش أيضاً أنواع من ضفادع الشجر.
زوجان اشتريا ثمرة فلفل.. ثم اكتشفا "صدمة كبرى" داخلهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-15
أصاب الذهول زوجين كنديين خلال إعدادهما لوجبة عندما عثرا على مفاجأة غريبة في ثمرة فلفل خضراء كانا قد اشترياها من أحد متاجر البقالة.
فحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، عثر الزوجان نيكول غانيون وجيرارد بلاكبيرن، المقيمان في مدينة ساجويني بإقليم كيبيك على ضفدع أخضر حي داخل ثمرة من الفلفل، كانت بحسب كلامهما سليمة حين قاما بشرائها، ولا يوجد بها أي ثقوب.
وإذا كان من المعتاد العثور على حشرات صغيرة داخل بعض أنواع الخضار والفاكهة، إلا أن الأمر بدا غريباً للغاية أن يوجد كائن بحجم ضفدع حي داخل حبة فلفل، والأغرب من ذلك أن تلك الثمرة قشرتها سليمة، ولا توجد بها أي فتحات.
ونقل "سكاي نيوز عربية" عن الصحيفة: إن ذلك الضفدع الذي يُعتقد أنه من فصيلة ضفادع الشجر لم يُصب بأي أذى خلال تقطيع الزوجين لثمرة الفلفل بسكين المطبخ، قبل أن يسارعا بالثمرة إلى متجر البقالة، الذي أبلغ الهيئات المختصة في وزارة الزراعة بإقليم كيبيك.
وعلى الفور قام مختصون في الوكالة الكندية لفحص الأغذية بقتل وتشريح الضفدع في محاولة لفكّ خيوط اللغز، ومعرفة كيف انتهى المآل بحيوان برمائي داخل ثمرة رقيقة القشرة دون أن يكون بها حتى لو ثقب صغير، وهل هذا الحيوان جاء بالأساس من هندوراس مكان المنتج الأصلي، أم إنه كان بالأساس في كندا، حيث تعيش أيضاً أنواع من ضفادع الشجر.
15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
03:13 PM
الغريب.. كيف دخل حيوان حي إلى ثمرة قشرتها سليمة؟
أصاب الذهول زوجين كنديين خلال إعدادهما لوجبة عندما عثرا على مفاجأة غريبة في ثمرة فلفل خضراء كانا قد اشترياها من أحد متاجر البقالة.
فحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، عثر الزوجان نيكول غانيون وجيرارد بلاكبيرن، المقيمان في مدينة ساجويني بإقليم كيبيك على ضفدع أخضر حي داخل ثمرة من الفلفل، كانت بحسب كلامهما سليمة حين قاما بشرائها، ولا يوجد بها أي ثقوب.
وإذا كان من المعتاد العثور على حشرات صغيرة داخل بعض أنواع الخضار والفاكهة، إلا أن الأمر بدا غريباً للغاية أن يوجد كائن بحجم ضفدع حي داخل حبة فلفل، والأغرب من ذلك أن تلك الثمرة قشرتها سليمة، ولا توجد بها أي فتحات.
ونقل "سكاي نيوز عربية" عن الصحيفة: إن ذلك الضفدع الذي يُعتقد أنه من فصيلة ضفادع الشجر لم يُصب بأي أذى خلال تقطيع الزوجين لثمرة الفلفل بسكين المطبخ، قبل أن يسارعا بالثمرة إلى متجر البقالة، الذي أبلغ الهيئات المختصة في وزارة الزراعة بإقليم كيبيك.
وعلى الفور قام مختصون في الوكالة الكندية لفحص الأغذية بقتل وتشريح الضفدع في محاولة لفكّ خيوط اللغز، ومعرفة كيف انتهى المآل بحيوان برمائي داخل ثمرة رقيقة القشرة دون أن يكون بها حتى لو ثقب صغير، وهل هذا الحيوان جاء بالأساس من هندوراس مكان المنتج الأصلي، أم إنه كان بالأساس في كندا، حيث تعيش أيضاً أنواع من ضفادع الشجر.
، زوجان اشتريا ثمرة فلفل.. ثم اكتشفا "صدمة كبرى" داخلها ،
المصدر : الخليج 365
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