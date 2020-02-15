شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف : سقوط مقاتلة بمنطقة العمليات في الجوف اليمنية والان نبدء بالتفاصيل

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن " العقيد الركن تركي المالكي عن سقوط إحدى طائرات التحالف الجوية بمنطقة العمليات ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش الوطني اليمني بمحافظة (الجوف) اليمنية. وأوضح العقيد المالكي أنه عند الساعة (23:45) من مساء يوم الجمعة الموافق (14 فبراير 2020م) سقطت طائرة مقاتلة من نوع (تورنيدو) تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية اثناء قيامها بمهمة إسناد جوي قريب للوحدات التابعة للجيش الوطني اليمني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف : سقوط مقاتلة بمنطقة العمليات في الجوف اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.