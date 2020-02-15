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شكرا لقرائتكم 2800 بلاغ عن أعراض جانبية للأدوية خلال شهر واحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
2020-02-15
متابعات الخليج 365 - الرياضقالت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إنها تلقت 2781 بلاغًا عن الأعراض الجانبية للأدوية خلال شهر يناير الماضي. وقدمت الهيئة، في بيان لها، شكرها للمستشفيات والمراكز الصحية التي بادرت بالإبلاغ عن العلل والمشكلات التي تحدث نتيجة استخدام هذه الأدوية.وجاء على رأس قائمة المستشفيات والمراكز الصحية التي التزمت بمعايير السلامة الدوائية، من خلال رصد الأعراض الجانبية للأدوية والإبلاغ عنها، مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض والتي قدمت 574 بلاغًا.ومن أبرز الجهات التي قدمت بلاغات عن الأدوية، الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية بعدد 439 بلاغًا، ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة بـ 189 بلاغًا، ومجمع الدمام الطبي بـ 143 بلاغًا، ومجمع الملك فيصل الطبي بالطائف بـ 128 بلاغًا.
2800 بلاغ عن أعراض جانبية للأدوية خلال شهر واحد
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