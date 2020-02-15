أمطار غزيرة على معظم المناطق.. تستمر لمدة 36 ساعة

2020-02-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

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توقع باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبد العزيز الحصيني هطول أمطار متفاوتة من غزيرة إلى متوسطة مساء اليوم السبت ختى الأحد غداً على مدار 36 ساعة . وتوقع الحصيني هطول أمطار على أجزاء من تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنوّرة وحائل والباحة وعسير وجازان، خاصة المرتفعات، وغرب القصيم مع رياح مثيرة للغبار.ونبه الحصيني، إلى ضرورة إتباع تعليمات السلامة بتخفيف السرعة وتعيل الإضاءة والبعد عن مجاري السيول.وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، تبوك ، حائل، المدينة المنورة تمتد إلى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، وسماء غائمة إلى غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق تبوك ، الجوف.