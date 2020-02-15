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شكرا لقرائتكم أمطار غزيرة على معظم المناطق.. تستمر لمدة 36 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
2020-02-15
متابعات الخليج 365 - الرياضتوقع باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبد العزيز الحصيني هطول أمطار متفاوتة من غزيرة إلى متوسطة مساء اليوم السبت ختى الأحد غداً على مدار 36 ساعة . وتوقع الحصيني هطول أمطار على أجزاء من تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنوّرة وحائل والباحة وعسير وجازان، خاصة المرتفعات، وغرب القصيم مع رياح مثيرة للغبار.ونبه الحصيني، إلى ضرورة إتباع تعليمات السلامة بتخفيف السرعة وتعيل الإضاءة والبعد عن مجاري السيول.وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، تبوك ، حائل، المدينة المنورة تمتد إلى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، وسماء غائمة إلى غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق تبوك ، الجوف.
أمطار غزيرة على معظم المناطق.. تستمر لمدة 36 ساعة
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