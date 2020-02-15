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2020-02-15 تنبيه من نشاط للرياح السطحية على جازان متابعات الخليج 365 - واس أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، يشمل مدينة جيزان ومحافظات الداير بني مالك ، و الطوال، والدرب , و بيش , وفرسان, والمناطق المفتوحة بالمنطقة. من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، يشمل مدينة جيزان ومحافظات الداير بني مالك ، و الطوال، والدرب , و بيش , وفرسان, والمناطق المفتوحة بالمنطقة. من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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