- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم الأولى خارج آسيا.. وفاة شخص جراء كورونا في فرنسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
2020-02-15
متابعات الخليج 365 - متابعةأعلنت فرنسا أول وفاة جراء فيروس كورونا المستجدّ على أراضيها، وهذه الحالة هي الأولى خارج قارة آسيا. يذكر أن السلطات الصينية أعلنت، اليوم السبت، أن فيروس كورونا المستجدّ أودى حتى اليوم بحياة 1519 شخصاً على الأقل في الصين بعدما سجلت مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 139 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.وقالت السلطات الصحية في مقاطعة هوبي إن الوباء حصد خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة أرواح 139 شخصاً وأصيب به 2420 شخصاً إضافياً، وهي حصيلة تعادل نصف عدد الذين أصيبوا بالفيروس في اليوم السابق. وبذلك يتخطى عدد إجمالي المصابين بالفيروس في الصين 66 ألف شخص.ويعتقد أن الفيروس ظهر أولاً في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية وانتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين في يناير.
الأولى خارج آسيا.. وفاة شخص جراء كورونا في فرنسا
تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر الأولى خارج آسيا.. وفاة شخص جراء كورونا في فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.