، المركز الطبي لـ "د.سليمان الحبيب" بـ"لونتروندرلاند" ينقذ شابًّا توقّف قلبه ،

محمد بن مسعود - الدمام - عبر التعامل مع الحالة بسرعة واحترافية عالية من قبل الفريق الطبي

تمكّن الفريق الطبي من أطباء الطوارئ بمركز د.سليمان الحبيب الطبي المقام بالونتروندرلاند، أمس الأول؛ من إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 25 عامًا، بعد إصابته بأزمة قلبية وتوقف قلبه تمامًا.

وقال الدكتور سعد العسيري الرئيس التنفيذي المساعد لأقسام الطوارئ بمجموعة د.سليمان الحبيب: المركز استقبل الشاب وهو في حالة فقدان تام للوعي، وبدون نبض، واتساع في حدقة العين، وهو ما يعرف طبيًّا بتوقف في القلب والدورة الدموية، وعلى الفور تم التعامل مع الحالة بسرعة واحترافية عالية من قبل الفريق الطبي بالمركز.

وأضاف: المريض أُجريت له عمليات الإنعاش القلبي الرئوي والتنفس الصناعي، وعاد النبض إليه مرة ثانية والتنفس، بعد عملية استمرت لما يقارب 30 دقيقة، ونُقل على إثرها بواسطة سيارة الإسعاف المجهزة لمثل هذه الحالات الحرجة إلى المستشفى.

وأشاد بالجاهزية العالية والاحترافية التي قدمها فريق الطوارئ بالمركز الطبي، معتبرًا أن حالات توقف القلب والدورة من الحالات الطارئة التي تتطلب تعاملًا سريعًا وعاجلًا، وهو ما يعد إحدى السمات المميزة في أقسام طوارئ مجموعة د.سليمان الحبيب الطبية.

جدير بالذكر أن المجموعة لم تدّخر المجموعة على مرّ مسيرتها المليئة بالعطاء، جهدًا في تحمل مسؤوليتها المجتمعية؛ إذ دأبت على المشاركة الفعالة في المناسبات المختلفة، والتي كان آخرها موسم الرياض كراعٍ طبي استراتيجي، عبر إنشاء مراكز طبية خلال ستة أيام فقط، مجهزين بسيارات إسعاف وأطباء طوارئ وطاقم فني وتمريضي مؤهل للتدخل السريع، ومرتبط بمركز القيادة والتحكم بالمجموعة، بالإضافة إلى "12" نقطة إسعافية موزعة على المناطق الحيوية والترفيهية بموسم الرياض، ومعالجة أكثر من 15 ألف زائر.مركز الدكتور سليمان الحبيب الطبي الونتروندرلاند