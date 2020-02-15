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كشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن مقيماً صينياً في العقد الثالث من عمره، قد ألقى بنفسه اليوم من الدور الثالث بأحد المستشفيات الحكومية بجدة، ولقي مصرعه.
وأشارت المصادر إلى أن الصيني تم عزله بالمستشفى بعد الاشتباه بأن يكون مصاباً بفيروس "كورونا"، فيما باشرت الجهات المختصة الحادث.
مقيم صيني جدة فيروس كرونا الجديد
15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441 02:54 PM
بعد عزله للاشتباه في إصابته بفيروس "كورونا"مصرع مقيم صيني ألقى بنفسه من مستشفى بجدة
كشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن مقيماً صينياً في العقد الثالث من عمره، قد ألقى بنفسه اليوم من الدور الثالث بأحد المستشفيات الحكومية بجدة، ولقي مصرعه.
وأشارت المصادر إلى أن الصيني تم عزله بالمستشفى بعد الاشتباه بأن يكون مصاباً بفيروس "كورونا"، فيما باشرت الجهات المختصة الحادث.
، مصرع مقيم صيني ألقى بنفسه من مستشفى بجدة ،
المصدر : الخليج 365
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