- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - يتلقّى فهد منير القثامي، التهاني والتبريكات، بعد صدور موافقة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، بناء على ما رفعه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بتكليفه محافظًا لمحافظة الجموم.
ويعدّ "القثامي" أحد الكفاءات الإدارية في إمارة منطقة مكة المكرمة، ويمتلك خبرة عملية طويلة.
15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441 02:51 PM
يتلقّى فهد منير القثامي، التهاني والتبريكات، بعد صدور موافقة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، بناء على ما رفعه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بتكليفه محافظًا لمحافظة الجموم.
ويعدّ "القثامي" أحد الكفاءات الإدارية في إمارة منطقة مكة المكرمة، ويمتلك خبرة عملية طويلة.
، بموافقة وزير الداخلية.. "القثامي" محافظًا للجموم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بموافقة وزير الداخلية.. "القثامي" محافظًا للجموم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.