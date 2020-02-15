، زخات ماطرة بدأت تزامناً مع حالة "عدم الاستقرار".. هنا خارطة الهطولات ،

محمد بن مسعود - الدمام - الحرارة أعلى من المعدلات في حدود 3-7 درجات مئوية في الشمال والغرب

يتوقع أن "تبدأ الأجزاء الشمالية من المملكة مع ساعات عصر ومساء اليوم السبت بالتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تترافق بالأمطار".

وأشار موقع "طقس العرب" إلى أن الحرارة تكون أعلى من المعدلات في حدود 3-7 درجات مئوية في شمال وغرب المملكة، وحول إلى أقل من المعدلات بـ 2-4 درجات مئوية في باقي المناطق.

وقال الموقع: "مع ساعات العصر والمساء، تهطل زخات أمطار على أجزاء من غرب تبوك وأجزاء من جنوب غرب المملكة من الكامل حتى شمال أبها قد تمتد نحو السواحل وتكون رعدية أحياناً".

وأضاف: "يتوقع هطول زخات من الأمطار على أجزاء من تبوك وشمال المدينة المنورة والجوف وحائل، فيما تنحسر الفرص عن جنوب غرب المملكة".

زخات ماطرة حالة الطقس