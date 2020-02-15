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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، يشمل مدينة جازان ومحافظات الداير بني مالك، والطوال، والدرب، وبيش، وفرسان، والمناطق المفتوحة بالمنطقة.
مدني جازان الأرصاد التقلبات الجوية
15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441 02:14 PM
"الأرصاد" نبّهت لنشاط في الرياح وتدني مدى الرؤية"مدني جازان" يحذر من التقلبات الجوية المتوقعة
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، يشمل مدينة جازان ومحافظات الداير بني مالك، والطوال، والدرب، وبيش، وفرسان، والمناطق المفتوحة بالمنطقة.
، "مدني جازان" يحذر من التقلبات الجوية المتوقعة ،
المصدر : الخليج 365
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