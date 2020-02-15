شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طيور «الفلامنجو» ترسم لوحة جمالية بجزيرة تاروت في الشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف مقطع فيديو، عن مجموعة من طيور “الفلامنجو” وهي تُزين شاطئ ‎سنابس بجزيرة ‎تاروت بالمنطقة ‎الشرقية. وأظهر الفيديو، طيور الفلامنجو وهي تحلق عاليًا فوق جزيرة تاروت في منظر بديع يخطف الأنظار ويأسر القلوب.

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