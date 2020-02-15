شكرا لمتابعة خبر عن الإجراءات المتبعة لوقوع الطلاق بعد قرار «العدل» الجديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة العدل عن الإجراءات المتبعة عند الرغبة في الطلاق ، وذلك بعد قرار وزير العدل الجديد الدكتور وليد الصمعاني بإلزام الزوج والزوجة الراغبين في الطلاق بالحضور أمام المحكمة .

ويجب إتباع الخطوات التالية بناءً على القرار :

1-الدخول على رابط الموقع التالي : هنـــــــــــا

1- اختيار أيقونة “الأسرية ” .

3- اختيار “إثبات الطلاق ” .

4- تعبئة النموذج.

5- التقدم برقم الطلب إلى الدوائر الإهائية بمحكمة الأحوال الشخصية ، مع حضور المطلق وعقد الزواج .

وكانت وزارة العدل قد أصدرت تعديلات جديدة تنص على إلزام الزوج والزوجة الراغبين في لطلاق بالحضور أمام القاضي والتباحث بشأن حضانة الأبناء والنفقة والرؤية وغيرها ليتم تنفيذها بما يحفظ حقوق الطرفي والأبناء .