شكرا لمتابعة خبر عن حيلة رجل أمن توقع بمرتشي عرض عليه مبلغ لتهريب وافد مخالف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ضرب رجل أمن بالدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة مثلاً يُحتذى به في الأمانة ومكافحة الفساد بعدما رفض مبلغ رشوة للمساعدة في تهريب وافد مخالف يحمل الجنسية الإثيوبية تم ضبطه في جدة .

وفي التفاصيل ، فقد تظاهر رجل الأمن بالموافقة على رشوة أحد أقارب المقيم المخالف لإطلاق سراحه ، ولإحكام الخطة جادله في المبلغ حتى رفعه من 6 آلاف ريال إلى 7 آلاف ريال واتفق معه على مكان التسليم .

وقام رجل الأمن بتبليغ للجهات الأمنية والمباحث الإدارية وتم التنسيق للإطاحة به ، متلبساً بجريمة الرشوة لتتم محاكمته نظاماً .