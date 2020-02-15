شكرا لمتابعة خبر عن حيلة رجل أمن توقع بمرتشي عرض عليه مبلغ لتهريب وافد مخالف والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - ضرب رجل أمن بالدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة مثلاً يُحتذى به في الأمانة ومكافحة الفساد بعدما رفض مبلغ رشوة للمساعدة في تهريب وافد مخالف يحمل الجنسية الإثيوبية تم ضبطه في جدة .
وفي التفاصيل ، فقد تظاهر رجل الأمن بالموافقة على رشوة أحد أقارب المقيم المخالف لإطلاق سراحه ، ولإحكام الخطة جادله في المبلغ حتى رفعه من 6 آلاف ريال إلى 7 آلاف ريال واتفق معه على مكان التسليم .
وقام رجل الأمن بتبليغ للجهات الأمنية والمباحث الإدارية وتم التنسيق للإطاحة به ، متلبساً بجريمة الرشوة لتتم محاكمته نظاماً .
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