شكرا لمتابعة خبر عن إجراءات إضافة مولود إلى حساب المواطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف برنامج حساب المواطن عن طريقة اضافة المواليد الجدد الى سجل المستفيد الرئيسي والإجراء المتبع بعد ذلك للحصول على الدعم .

وأوضح أنه بعد تحديث البيانات في الأحوال المدنية يتم إضافوة المولود كتابع من خلال حساب المستفيد بالدخول على ” تفاصيل الطلب ، بيانات التابعين ، وإضافة التابع ثم الضغط على أيقونة حفظ” .

وفي حال تم إضافة المولود بتاريخ 10 “فبراير” فإنه سيتم دراسة أهليته ومن ثم إبلاغ المستفيد الرئيسي بمدى إستيفاء شروط الأهلية والإستحقاق سيتم دراسة حالة أهلية ضمن دورة الأهلية لشهر “مارس”.

جاء ذلك رداً على سؤال مستفيد حول موعد الحصول على الدعم لمولوده بعد إضافته .