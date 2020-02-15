شكرا لمتابعة خبر عن التحقيق مع 4 شُبان متهمون بالاعتداء على مواطن في مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فتحت ‏النيابة العامة، اليوم السبت، باب التحقيق مع 4 شباب قاموا بالاعتداء المبرِّح على مواطن في العقد الثالث من عمره في منطقة مكة المكرمة. وأوضحت النيابة العامة، أن الاعتداء جاء عقب تجاوزهم بمركبته فوق كوبري النورية في مكة.

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