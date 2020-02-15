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شكرا لمتابعة خبر عن اختتام أسبوع التوعية ب «التنمر» بتعليم عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - اختتمت في الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير فعاليات الأسبوع المكثف للتوعية بالتنمر والحد من العنف
، وذلك تحت شعار ” معا ضد التنمر ” .
وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني ، أن مدارس المنطقة نفذت عددا من البرامج تعنى بتسليط الضوء على التنمر وسبل الوقاية منه ، وكيفية التعامل مع ما قد يقع من حالات ، من خلال ورش عمل ومحاضرات وإذاعات صباحية وملتقيات وتنفيذ خطة إعلامية مصاحبة فضلا عن تفعيل الشراكة بين الإدارة وعدد من الجهات في هذا الخصوص .
وكانت إدارتا التوجيه والإرشاد ” بنين وبنات ” ، قد دعمت المدارس خلال الأسبوع المنصرم لتنفيذ الخطة بهدف خفض حالات التنمر بأشكاله المختلفة ومعرفة محدداته ومصادره ومظاهره ، والتأكيد على ما تضمنته تعاليم الشريعة الإسلامية الداعية إلى حسن التعامل مع الآخرين ، وتبصير الطلاب والطالبات والعاملين في المدرسة وأولياء الأمور بمفهوم التنمر وأسبابه ، وإكسابهم الأساليب التربوية ” الوقائية ” الملائمة لذلك ، والتعامل معه ، وتهيئة البيئة التربوية والأسرية المناسبة بما يحقق أجواء آمنة مطمئنة كريمة.
بالإضافة إلى تزويد العاملين في التوجيه والإرشاد ووحدات الخدمات الإرشادية بأساليب التدخل المبكر، والعلاج ، وسُبل التعامل مع الحالات .
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