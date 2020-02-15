100 مليون ريال لإنشاء أكبر مستشفى للإبل في العالم بالسعودية

تستعد المملكة العربية السعودية لإنشاء أكبر مستشفى بيطري في العالم مخصص للإبل بتكلفه تقدر بـ100 مليون ريال سعودي ، سيتم إقامته في مدينة القصيم وسط المملكة ، بحسب ما ذكرت وكالة الانباء السعودية أمس الجمعة.

وبحسب الوكالة، اطلع وكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان على سير العمل في مشروع المستشفى التابع لـ"مجموعة سلام البيطرية"، وخطة المجموعة للتوسع في إنشاء مستشفى آخر. كما ناقش مع المسؤولين عن المشروع "دعم الوزارة ومساندتها في هذا التوسع لما فيه خدمة لمربي الإبل، حيث يأتي هذا المشروع امتداداً لجهود الوزارة لرفع الكفاءة في مجال الخدمات البيطرية وتحسينها".

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن هذا المشروع "سيسهم في تمكين القطاع الخاص من تقديم التسهيلات الممكنة في المجال، ليقوم بدوره المأمول في حماية وتطوير الثروة الحيوانية في المملكة، ودعم مبادرات الوزارة الخاصة بالتحكم والسيطرة على الأمراض الحيوانية". كما سيسهّل المشروع لمربي الإبل الوصول إلى الخدمات البيطرية داخل السعودية، مما سيسهم في استدامة قطاع الإبل وتطويره إلى مستويات مميزة.

وبينت أنه تم منح المستثمرين ترخيصا أولي للمشروع، وسيتم إصدار الترخيص النهائي للتشغيل بعد استكمال تعيين الكوادر البيطرية والطبية المشغلة للمستشفى.

وحثت الوزارة المستثمرين إلى الدخول في مجال تقديم الخدمات البيطرية المتخصصة (مثل المستشفيات، والعيادات، والمختبرات، ومراكز التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة، والمركبات المتخصصة في مجالات الإنتاج الحيواني)، مؤكدةً أن هذه المجالات واعدة نظراً للتطور الذي يشهده القطاع (..) مشيرة إلى أنها "ستقدم التسهيلات الممكنة لدعم ترخيص مثل هذه الأنشطة لخدمة قطاع الثروة الحيوانية في المملكة".