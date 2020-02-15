أكد شيخ المؤذنين بالحرم المكي الشيخ علي الملا أنه بصحة جيدة؛ وذلك بعد أن داهمه عارض صحي أثناء رفعه الأذان لصلاة العشاء بالمسجد الحرام أول أمس الخميس. وأوضح الشيخ الملا وفقاً لـ”العربية نت” أن صوته تأثر أثناء رفع أذان العشاء بسبب البرد، مبيناً أنه بصحة جيدة ويزاول عمله بالحرم المكي.
وكان قد انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل يُظهر صوت الشيخ علي الملا مجهداً أثناء رفعه الأذان، الأمر الذي دفع الشيخ هاشم السقاف إلى إكمال رفع الأذان بدلاً عنه.
كانت هذه تفاصيل خبر الشيخ علي الملا يكشف عن سبب تأثر صوته أثناء رفع الأذان ويُطمئن متابعيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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