بالصور: اصطدام مركبة بواجهة البنك الأهلي في “المجاردة”

باشرت الجهات الأمنية والمرورية حادثة اقتحام مركبة البنك الأهلي التجاري بمحافظة المجاردة، وتحطيم واجهته، والاستقرار داخله، دون وجود خسائر بشرية. فيما تولت الجهات الأمنية تأمين الموقع لحين إصلاح الأضرار.

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