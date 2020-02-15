سعر بلايستيشن 5 قد يتخطى 470 دولاراً وسوني تعمل على نظارة PSVR 2 (تقرير)

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يبدو أن شركة سوني ستكون أمام تحدِِ جديد مع نسخة بلايستيشن 5 القادمة نهاية العام، فوققاً لتقرير Bloomberg فإن أدنى سعر لنسخة الجيل الخامس من وحدة ألعاب سوني ستكون بسعر يتخطى 470 دولاراً.

في حين أن بلايتسشن 4 تم إطلاقه بسعر أقل بفارق ملحوظ بحوالي 90 دولاراً ,وبسعر 390 دولار، مما قد يعني صعوبة تسويق الشركة لجهازها الجديد في بعض الأسواق العالمية.

وجاء في التقرير أن الشركة اليابانية تبذل قصار جهدها من أجل المحافظة على سعر جيد ومنافس أمام الخصم الأكبر اكس بوكس، مشيراً إلى كونها تسعى حاهدةً من أجل تأمين ذاكرة DRAM والفلاش بالكميات المطلوبة لعملية التصنيع الموسع للوحدات PS5 القادمة.

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فيما ترجع الزيادة في السعر إلى المكونات الداخلية لـ PS5 والتي سبق وكشفت عنها الشركة وتحدثنا عنها أيضاً؛ حيث ستقدم أداءً عالياً وسرعة أكبر بحوالي 10 مرات للجهاز من سابقه PS4 وبالتالي تحتاج لنظام تبريد أكثر كفاءة وبتكلفة أعلى مما يعني زيادة السعر الكلي للجهاز.

لعل سعر 470 بأقل تقدير لجهاز PS5 قد يحدث فرقاً على مستوى مبيعات الشركة؛مع العلم أن سوني تستفيد من الاشتراكات في خدمة PS Plus بحوالي مليار دولار سنوياً من قرابة 39 مليون مشترك مما يعني حتى وإن واجه ارتفاع سعر PS5 ردة فعل عكسية من المستهلكين سيكون هنالك باب لتعويض الفجوة في كمية المبيعات.

ومن جانب أخر وبالنظر لارتفاع سعر المكونات والتقنيات المستخدمة في الأجهزة الإلكترونية الحديثة من هواتف ذكية ووحدات ألعاب وغيرها لا يبدو الأمر مفاجئاً أو غير متوقع للمستخدم حيث سبق وأطلقت مايكروسوفت اكس بوكس X بسعر 500 دولار.

وفي سياق الموضوع نفسه أشار تقرير أخر للموقع إلى عمل شركة سوني على نسحة جديدة من نظارات الوقع الافتراضي PSVR 2 مع أن يتم الإعلان عنها عقب أو مع حدث إطلاق PS5.

ومن غير الواضح حالياً ماهية التصميم الجديد للنظارة المتوقعة أو المكونات الداخلية والدعم التي ستحظى به أوسيحدث فرقاً عن النسخة الأولى في الألعاب الحصرية التي توفرها سوني.

