هذه الأغذية تساعد الجسم على تنشيط واستعادة وظائف الأمعاء

︎ :

.

صنف علماء وباحثون عدداً من الأغذية ضمن قائمة المواد الغذائية التي تساعد على استعادة الغشاء المخاطي للأمعاء، وبالتالي تنشيط وتحفيز وظائف الأمعاء.

وتشمل المواد الغذائية التي صنفها العلماء وفقاً لموقع (Focus.de)، جوز الهند والنعناع، والليمون والعليق الأحمر، بالإضافة للمنتجات الغذائية التي أساسها جوز الهند بما فيها الحليب والزبادي لكونها مضادة للفطريات والفيروسات.

وأوضحوا أن النعناع يساعد على إزالة أعراض متلازمة القولون العصبي..، وهو مهدئ جيد للأمعاء، ويخفف الألم وانتفاخ البطن والإمساك.

Advertisements

وأشار العلماء إلى أن العليق الأحمر يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، حيث تحتوي جرعة واحدة منه على 8 غرامات من الألياف، وهذا يعادل 25% من حاجة الجسم اليومية.

وأدرج الباحثون الليمون في هذه القائمة لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين (C)، الذي يدعم التوازن البكتيري الصحي في الجسم ويسهم في إنتاج الكولاجين – البروتين الضروري لحماية الأمعاء.



