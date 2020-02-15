متى يصبح الأكل مدمرا لقلبك؟

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يعتقد الباحثون أن فقدان الوزن لا يعتمد فقط على كمية ما نأكله والسعرات الحرارية التي تحتوي عليها الأطعمة، بل أيضاً على مواعيد تناول وجبات الطعام. وكشفت أبحاث تم تقديمها مؤخراً في مؤتمر لجمعية القلب الأمريكية، أنه كلما زاد تناول المرء للطعام بعد الساعة 6 مساءً، كانت صحة قلبه أسوأ، مع زيادة خطر ارتفاع ضغط الدم ومؤشر كتلة الجسم، وضعف التحكم على المدى الطويل بالدم.

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وتتحكم إيقاعاتنا اليومية التي تعمل على مدار 24 ساعة بكل شيء في حياتنا، من الشعور بالنعاس، إلى نشاط خلايا المناعة، مما يمكّن أجسامنا من الاستعداد للأحداث المنتظمة بما في ذلك تناول الطعام، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويتم إنتاج كمية أقل اللعاب في الليل، كما تفرز المعدة عصائر هضمية أقل، وتتباطأ تقلصات الأمعاء التي تنقل الطعام من خلال الأحشاء، وتقل حساسية الأنسولين الهرموني..، الذي يزيل الغلوكوز من مجرى الدم لدينا، حتى يتمكن من دخول خلايانا واستخدامه كوقود يزودنا بالطاقة.

وأجسامنا مصممة للتعامل مع الطعام وهضمه بشكل أكثر كفاءة خلال اليوم، أما خلال المساء، فيميل الجسم إلى الراحة والاسترخاء وإصلاح أي خلل.

